Operação Verde Minas: intensificação do combate a incêndios florestais em Minas Gerais
07/08/2024 - 15h29 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h39 )



Diante do período de seca e do consequente aumento do risco de incêndios florestais, a Polícia Militar de Meio Ambiente de Minas Gerais lançou a "Operação Verde Minas". Com o objetivo de combater os incêndios e prevenir novas ocorrências, a operação mobiliza aproximadamente 900 policiais ambientais.

As ações da Operação Verde Minas se concentram em duas frentes: a repressão a queimadas irregulares e a prevenção de novos incêndios. Além do patrulhamento ostensivo, a polícia utilizará drones, sistemas de monitoramento remoto e outras ferramentas tecnológicas para identificar focos de calor e agir de forma rápida e eficiente.

O foco da operação é conscientizar a população sobre os riscos e danos causados pelos incêndios florestais. As queimadas irregulares, além de degradarem o meio ambiente, podem causar prejuízos à saúde humana, à fauna e à flora, além de gerar perdas econômicas. As ações de prevenção serão direcionadas a áreas urbanas e rurais, incluindo unidades de conservação, parques e reservas ambientais.

