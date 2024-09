Operação "Universo Paralelo": Polícia prende suspeitos de tiroteio em festa universitária Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 10/09/2024 - 08h56 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h56 ) ‌



A Operação "Universo Paralelo" resultou na prisão preventiva de dois homens suspeitos de dispararem uma arma durante uma briga em uma festa universitária em Patos de Minas. A ação, desencadeada pelas polícias Civil e Militar, foi conduzida pela Delegacia de Crimes Contra a Pessoa, que emitiu dois mandados de prisão e de busca e apreensão. Os suspeitos, de 22 e 24 anos, foram detidos após o incidente ocorrido no dia 24 de agosto.

Durante a festa, dois jovens discutiram quando um deles sacou uma arma e efetuou pelo menos seis disparos. Um dos tiros atingiu a barriga de um jovem e outro acertou o joelho de um rapaz. Ambos os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Regional pela ambulância disponibilizada pelo evento. O delegado Luís Mauro Sampaio comentou sobre a provável motivação do crime, destacando que as investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do ocorrido.

