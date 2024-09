Operação transfere 50 presos de Santa Catarina para o Rio Grande do Sul Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 06/09/2024 - 13h14 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h04 ) ‌



Na tentativa de desafogar o sistema carcerário de Santa Catarina, a justiça autorizou uma operação para transferir presos para o Rio Grande do Sul. A operação contou com dois ônibus, seis viaturas e dois helicópteros que realizaram vigilância aérea durante o percurso. 50 presos foram levados devido à superlotação nas cadeias no estado.

