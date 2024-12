Operação Smurffing: Polícia Civil de SC combate golpes virtuais e realiza prisões Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 04/12/2024 - 15h21 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h43 ) twitter

A Polícia Civil de Santa Catarina, em conjunto com a Delegacia de Estelionato de Cuiabá, no Mato Grosso, deflagrou a Operação Smurffing para combater os golpes virtuais, com foco no golpe do falso intermediário. A operação resultou em diversas prisões e apreensões de suspeitos envolvidos em atividades fraudulentas online. As investigações estão sendo conduzidas para identificar toda a rede criminosa e evitar que mais vítimas sejam prejudicadas. A ação reflete o esforço das autoridades em combater crimes virtuais em todo o Brasil.

