Operação Shamar: Chapecó recebe ciclo de palestras sobre o combate à violência contra a mulher
07/08/2024 - 10h11 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h15 )



Nesta quarta-feira (07), Chapecó está recebendo um importante ciclo de palestras promovido pela Operação Shamar, uma iniciativa das forças de segurança para intensificar as ações contra a violência doméstica e crimes relacionados. O evento visa esclarecer, educar e promover uma maior conscientização sobre as medidas de combate e prevenção à violência contra a mulher. A Operação Shamar, que já tem sido uma referência no enfrentamento da violência de gênero, traz para Chapecó especialistas e autoridades que compartilharão conhecimentos e estratégias para fortalecer a proteção e apoio às vítimas. O repórter Geovan Petry traz todos os detalhes ao vivo, com a participação especial da Tenente Danice Berté, policial militar envolvida nas ações.

