Operação Scutum: PF desarticula esquema de tráfico internacional de armas de alta potência

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira a "Operação Scutum" com o objetivo de desarticular um esquema de tráfico internacional de armas de alta potência e longo alcance. A investigação apontou que o armamento era trazido do Paraguai e distribuído em Uberlândia (MG), além de ser comercializado para outros estados, como Bahia e Rio de Janeiro. Foram cumpridos seis mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão, sendo três em Uberlândia, um em Goiânia (GO) e um em Campo Alegre de Goiás (GO).

Segundo o delegado responsável pela operação, o esquema operava há pelo menos um ano e envolvia a venda de armas pesadas para facções criminosas. A operação visa combater o comércio ilegal de armamentos que representam alto risco à segurança pública. A Polícia Federal continua as investigações para identificar outros envolvidos no esquema e interromper o fluxo de armas ilegais para o Brasil.

As autoridades informaram que as armas apreendidas durante a operação serão periciadas, e os presos serão indiciados por tráfico internacional de armas e outros crimes relacionados. A ação faz parte de um esforço contínuo da PF para coibir o tráfico de armamentos que alimenta a violência em diversas regiões do país.

