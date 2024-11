Operação Rota 600 desmantela organização criminosa e apreende 48 mil comprimidos de ecstasy Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/11/2024 - 11h05 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h27 ) twitter

Na manhã desta terça-feira, 19 de novembro, foi deflagrada a Operação Rota 600, uma ação do Ministério Público da Paraíba em parceria com o GAECO de Santa Catarina, com o objetivo de desmantelar uma organização criminosa voltada ao tráfico interestadual de drogas, armas e lavagem de dinheiro. O núcleo da organização estava em Cascavel, Paraná, com ramificações em outros estados, incluindo Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Pernambuco e Paraíba. A operação, que teve início após uma apreensão de 600 quilos de maconha em Anchieta, SC, em 2023, resultou no cumprimento de 42 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão temporária. Durante a ação, foram apreendidos 48 mil comprimidos de ecstasy, avaliados em 2,4 milhões de reais, além de veículos, joias e dinheiro em espécie.

