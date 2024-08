Operação Romaria: PRF intensifica fiscalização nas rodovias para garantir a segurança dos Romeiros Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 02/08/2024 - 14h06 (Atualizado em 03/08/2024 - 01h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou hoje a Operação Romaria, com o objetivo de garantir a segurança dos romeiros que se deslocam pelas rodovias da região até o dia 15 de agosto. A ação será realizada de forma integrada pelas delegacias da PRF em Patos de Minas e Uberlândia, contando com o apoio de equipes de outras unidades, como Paracatu, Belo Horizonte, Montes Claros, São Paulo e Goiás.

Durante o período da operação, a PRF intensificará o policiamento ostensivo nas rodovias, com foco na prevenção de acidentes e na fluidez do trânsito. As ações da PRF estarão concentradas no combate a infrações de trânsito, como excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, direção sob influência de álcool e tráfego pelo acostamento.

Para garantir a segurança dos romeiros, a PRF orienta os condutores a adotarem algumas medidas preventivas, como: verificar as condições do veículo antes de iniciar a viagem, planejar o itinerário e os horários de descanso, não dirigir sob o efeito de álcool ou outras substâncias, respeitar os limites de velocidade e utilizar o cinto de segurança. Além disso, é fundamental manter uma distância segura dos outros veículos e evitar distrações ao volante, como o uso de celular.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Publicidade

Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=hav9r-cU28U

Publicidade

👉 https://www.youtube.com/watch?v=mk53EWcaCHA

👉 https://www.youtube.com/watch?v=_zsb6xum_fo

Publicidade

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

#tvparanaiba #grupoparanaiba #romaria #prf

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.