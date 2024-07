Operação Presságio: Ed Pereira tem novo pedido de habeas corpus negado

Aclr |Do canal Programa SC no Ar no YouTube

Ed Pereira, ex-secretário de Turismo, Cultura e Esporte de Florianópolis, teve seu novo pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no âmbito da Operação Presságio. Ele foi preso no mês passado sob acusações de participação em um esquema de desvio de verbas públicas destinadas a projetos sociais na capital catarinense. A decisão do STJ representa mais um revés para Pereira, cujos pedidos anteriores também foram rejeitados. O advogado de defesa, Cláudio Gastão da Rosa Filho, afirmou que aguarda com tranquilidade o julgamento do mérito. Ao todo, 18 pessoas foram indiciadas na Operação Presságio por suspeita de envolvimento no esquema.

