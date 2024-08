Operação Presságio: defesa de ex-secretário do Continente pede anulação de inquérito Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 06/08/2024 - 09h01 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h38 ) ‌



Paulo Mueller traz ao vivo as últimas novidades sobre a terceira fase da Operação Presságio. A defesa de Gui Pereira, ex-secretário do Continente, entrou com um pedido de anulação do inquérito desta etapa da operação. Acompanhe os detalhes e o andamento dos procedimentos legais em mais um capítulo desta importante investigação em Florianópolis.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.