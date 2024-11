Operação prende 12 pessoas por tráfico internacional de drogas Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 19/11/2024 - 12h08 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h36 ) twitter

A Polícia Civil concluiu as investigações sobre a operação "Cerco Fechado", 12 pessoas foram presas. O caso mais recente foi em Foz do Iguaçu, no Paraná. Apesar de estar longe de Belo Horizonte, ele continuava enviando drogas e armas para a capital mineira. Principalmente para a área de liderança dele, que fica em Venda Nova.

