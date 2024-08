Operação policial resulta na prisão de quadrilha que promovia falsos leilões na internet Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 08/08/2024 - 17h34 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h26 ) ‌



Confira nesta edição do JR 24 Horas: Uma operação conjunta entre as polícias de São Paulo e Goiás resultou na prisão de cinco suspeitos de promover falsos leilões na internet. Os criminosos pagavam influenciadores digitais para fazer propaganda. O responsável pela criação das páginas falsas era Felipe Henrique, de 30 anos. E ainda: Pessoas fogem às pressas depois que caminhão pega fogo em túnel no Rio de Janeiro

