Cinquenta e quatro pessoas foram presas durante a “Operação Leviatã”, da Polícia Civil, que aconteceu em 31 cidades dos três estados do sul. Os alvos têm ligação com o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. A investigação começou no ano passado com a apreensão de mais de uma tonelada de maconha em uma oficina mecânica de Viamão.

