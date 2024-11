Operação policial encerra atividade de traficantes em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 21/11/2024 - 15h18 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h45 ) twitter

A Polícia Militar de Joinville realizou uma operação que resultou no fechamento de um ponto de drogas na zona Leste da cidade. Com investigações intensivas, a ação visou desarticular a atividade de traficantes que operavam na região, visando proteger a segurança dos moradores. Durante a operação, a PM apreendeu diversos itens relacionados ao tráfico, reforçando o compromisso com a luta contra o crime e a segurança da comunidade. As investigações continuam para identificar possíveis conexões com outras redes criminosas na região de Joinville.

