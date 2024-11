Operação policial em Criciúma termina em confronto armado Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 23/10/2024 - 08h37 (Atualizado em 24/10/2024 - 02h00 ) twitter

Uma operação policial conjunta entre a Polícia Civil do Paraná e a Polícia Federal em Criciúma foi realizada em uma intensa troca de tiros, enquanto as equipes cumpriam um mandado de prisão relacionado a crimes de extorsão e sequestro. Durante a ação, cinco pessoas foram detidas e levadas para depoimento sob suspeitas de ajudar um foragido. Infelizmente, um dos homens conseguiu escapar e está sendo procurado na região do bairro Pio Corrêa. A operação destaca a colaboração das autoridades no combate à criminalidade na região sul catarinense, trazendo à tona a gravidade dos crimes que estão sendo investigados.

