Operação no RJ mira traficantes que transportavam drogas em ambulâncias 06/09/2024 - 17h41 (Atualizado em 07/09/2024 - 02h06 )



A Polícia Civil do Rio de Janeiro realizou uma operação contra a lavagem de dinheiro obtido com o tráfico de drogas. Foram mais de 30 mandados de busca e apreensão contra os investigados. Um dos alvos empresas voltadas para resgate e transporte de pacientes para lavar o dinheiro obtido ilegalmente. Ambulâncias eram usadas para levar drogas. Em um ano, a empresa movimentou mais de R$ 6,4 milhões. Mandados também foram cumpridos nos estados do Paraná e Amazonas.

