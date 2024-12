Operação Natalina 2024 é lançada para reforçar a segurança em Araxá Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/12/2024 - 14h42 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h44 ) twitter

A Polícia Militar de Araxá iniciou a Operação Natalina, reforçando a segurança na região central da cidade durante o período de festas de fim de ano. Com o objetivo de prevenir crimes e garantir tranquilidade à população e aos comerciantes, a ação contará com um efetivo ampliado, incluindo policiais de setores administrativos que se juntarão às patrulhas nas ruas.

O trabalho preventivo será intensificado até as vésperas do Réveillon, com foco na movimentação crescente no comércio local, comum nesta época do ano. A iniciativa visa proporcionar um ambiente seguro para os cidadãos aproveitarem as festividades e realizarem suas compras de Natal sem preocupações.

