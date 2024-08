Operação Nacional Shamar e Agosto Lilás: fortalecendo o combate à violência doméstica Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/08/2024 - 15h32 (Atualizado em 02/08/2024 - 02h10 ) ‌



Em consonância com a campanha Agosto Lilás, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) inicia nesta quinta-feira, 1º de agosto, a "Operação Nacional Shamar". Essa iniciativa, realizada anualmente em todo o país, tem como objetivo intensificar o combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como prevenir o feminicídio.

Em Minas Gerais, o lançamento oficial da operação acontecerá nas cidades-sede das Unidades da 9ª Região de Polícia Militar, com destaque para a cidade de Uberlândia, onde as atividades terão início na Praça Tubal Vilela. Após o lançamento, as equipes policiais se dispersarão para suas respectivas áreas de atuação, intensificando as ações de patrulhamento e prevenção.

Ao longo do mês de agosto, a PMMG, por meio da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica (PPVD), realizará diversas atividades educativas, como a distribuição de materiais informativos e palestras de conscientização, tanto para a comunidade quanto para os próprios policiais. O objetivo é informar a população sobre os tipos de violência contra a mulher, os canais de denúncia e os serviços disponíveis para as vítimas.

