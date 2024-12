Operação investiga advogados que auxiliavam facções no sistema prisional do Norte de SC Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 03/12/2024 - 08h54 (Atualizado em 04/12/2024 - 01h34 ) twitter

A Polícia Civil deflagrou nesta manhã uma nova fase da Operação Sob Encomenda, que investiga advogados suspeitos de auxiliar integrantes de facções criminosas no sistema prisional de Santa Catarina. A operação, que está ocorrendo no Norte do estado, tem como foco desmantelar a rede criminosa que envolve advogados que estariam colaborando com facções para a realização de crimes de dentro das prisões. O repórter Felipe Bambace traz as primeiras atualizações sobre essa importante ação policial ao vivo.

