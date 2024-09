Operação 'Executor': PF prende suspeitos de tráfico em Uberlândia | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 05/09/2024 - 12h07 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h46 ) ‌



Na manhã desta terça-feira, a Polícia Federal deflagrou a Operação “Executor” em Uberlândia com o objetivo de desarticular uma organização criminosa envolvida no tráfico de drogas na região. A ação resultou no cumprimento de seis mandados de prisão preventiva e cinco mandados de busca e apreensão.

A operação é um desdobramento da Operação “Perversus”, realizada em 18 de maio de 2023, que já havia mirado uma facção criminosa ligada ao tráfico de drogas em Uberlândia e áreas adjacentes. Naquela ocasião, foram cumpridos 58 mandados de prisão preventiva e aproximadamente 40 mandados de busca e apreensão. A atual investigação surgiu a partir da apuração de uma tentativa de homicídio qualificado, que revelou o envolvimento de um grupo criminoso com uma ampla gama de crimes, além de estreitas ligações com facções criminosas conhecidas.

