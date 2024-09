Operação 'Executor': justiça prende líderes do tráfico em Uberlândia | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/09/2024 - 08h08 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h47 ) ‌



A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) deflagrou nesta quarta-feira, em Uberlândia, a Operação Executor, cumprindo seis mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. A operação, coordenada pela Polícia Federal em parceria com as polícias Civil, Militar e Penal, é um desdobramento da Operação Perversus, iniciada em maio de 2023, com o objetivo de desarticular uma facção criminosa vinculada ao tráfico de drogas na região.

Durante a ação, três pessoas foram presas nos bairros Luizote de Freitas, Mansour e Jardim Patrícia. Além disso, foram apreendidos uma quantia em dinheiro e dois veículos. As investigações apontam o envolvimento do grupo em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e roubo, além de fortes conexões com uma facção criminosa conhecida.

