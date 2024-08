Operação do Ministério Público contra fraudes mira empresários ligados a postos de combustíveis Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 08/08/2024 - 18h56 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h26 ) ‌



Em Alagoas, empresários ligados a postos de combustíveis foram alvos de uma operação do Ministério Público por suspeita de fraudes tributárias. Foram cumpridos, nesta quarta-feira (7), 25 mandados de busca e apreensão. Contadores e advogados também estariam participando do esquema criminoso. A suspeita é de que a organização tenha causado prejuízo de mais de R$ 11 milhões aos cofres públicos. O Ministério Público acusa os integrantes do esquema de sonegação fiscal, falsidade ideológica e crime contra as relações de consumo. Até o momento, ninguém foi preso.

