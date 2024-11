Operação Digital Oculta: PF desarticula quadrilha especializada em fraudes bancárias Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 01/11/2024 - 07h57 (Atualizado em 02/11/2024 - 01h46 ) twitter

A Polícia Federal deflagrou ontem, em Uberaba, a Operação "Digital Oculta", focada na desarticulação de um esquema de fraudes bancárias que utilizava documentos falsos para cadastrar biometrias e realizar saques fraudulentos em contas da Caixa Econômica Federal. A investigação começou após a prisão de dois suspeitos em flagrante pela Polícia Militar de Frutal, no dia 24 de outubro de 2024.

Os detidos foram surpreendidos tentando registrar suas biometrias em contas de terceiros com o uso de documentos falsificados, visando efetuar saques ilegais. De acordo com as autoridades, a tentativa já havia sido realizada em outra agência na cidade de Conceição das Alagoas. Como parte das investigações, foram cumpridos dois mandados de prisão e três mandados de busca e apreensão, com materiais de interesse recolhidos para análise.

O grupo envolvido é caracterizado pela sofisticação na falsificação documental e pela tentativa de burlar os sistemas de segurança bancária. Os suspeitos podem ser responsabilizados por crimes de estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa, conforme apontado pela Polícia Federal.

