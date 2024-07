Operação Desmantelo: combate ao tráfico de drogas em João Pinheiro e região | Balanço Geral Minas

Aclr |Do canal TV Paranaíba no YouTube

Aconteceu hoje, dia 11, a Operação Desmantelo 038, uma ação conjunta do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal. A operação visa desarticular uma organização criminosa envolvida em diversos crimes, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo, em João Pinheiro e cidades da região.

A Operação Desmantelo 038 busca desmantelar uma rede criminosa que atua na região de João Pinheiro, causando danos à segurança pública e à qualidade de vida da população. As ações visam coibir as atividades ilícitas do grupo e prender seus membros, responsabilizando-os por seus crimes.

A operação conta com um efetivo significativo de policiais, incluindo 62 policiais militares, seis delegados de polícia, 40 policiais civis, três promotores de Justiça, além de servidores do Gaeco Regional de Paracatu, uma aeronave da Polícia Civil e dois cães farejadores. Essa mobilização demonstra o compromisso das autoridades com o combate à criminalidade na região.

Até o momento, a Operação Desmantelo já resultou em 11 mandados de prisão temporária cumpridos, 25 mandados de busca e apreensão realizados em João Pinheiro e 1 mandado de busca e apreensão em Brasilândia de Minas. Além disso, 3 prisões em flagrante foram efetuadas, com a apreensão de grande quantidade de drogas e munições.

A operação segue em andamento, com a busca por outros membros da organização criminosa e a apreensão de materiais ilícitos. As autoridades esperam que a Operação Desmantelo contribua para a redução da criminalidade na região e para a promoção da segurança pública.

