Operação desarticula quadrilhas que controlavam comércio de celulares roubados no centro de SP
06/08/2024 - 23h14 (Atualizado em 07/08/2024 - 01h21 )



Uma operação do Ministério Público e das forças de segurança pública de São Paulo resultou na desarticulação de grupos criminosos que atuavam no centro da capital. As investigações indicam que o crime organizado monitorava a polícia e controlava o comércio de celulares roubados, além da suspeita de extorsão contra comerciantes. Cinco pessoas foram presas durante a ação. Cerca de 1,3 mil agentes das polícias Militar, Civil, Rodoviária Federal e Guarda Municipal estiveram nas ruas do centro, especialmente na área conhecida como Cracolândia. O objetivo foi sufocar a logística do crime organizado.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.