Uma quadrilha que aplicava o golpe dos nudes no estado foi alvo de uma operação que apreendeu drogas, armas e teve um preso. Os outros integrantes já estão atrás das grades. É que eles aplicavam o golpe de dentro da cadeia, usando celulares com fotos de delegados no perfil.

