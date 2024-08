Operação da polícia liberta boliviano e motorista sequestrados em São Paulo Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 07/08/2024 - 13h33 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h45 ) ‌



Um boliviano foi sequestrado enquanto aguardava um carro por aplicativo na zona norte de São Paulo. Ele estava a caminho do Brás, região central, quando três criminosos o renderam. O motorista do aplicativo também foi capturado. Um amigo da vítima presenciou o sequestro e acionou a polícia. Os sequestradores enviaram mensagens à família do boliviano com um vídeo dele amarrado e exigiram R$ 300 mil como resgate. A família notificou os policiais que organizaram uma emboscada no ponto de encontro marcado pelos bandidos.

