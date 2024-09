Operação da Polícia do RJ mira quadrilha especializada em sequestro de donos de pousadas Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 10/09/2024 - 20h58 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h13 ) ‌



A polícia do Rio de Janeiro cumpriu quatro mandados de prisão contra criminosos que se passavam por hóspedes para sequestrar donos de pousadas na Região dos Lagos. Entre os detidos está uma mulher, responsável por receber o as quantias obtidas pelas extorsões. Um dos sequestros ocorreu em Arraial do Cabo em julho deste ano. A vítima chegou a transferir mais de R$ 120 mil para a quadrilha.

