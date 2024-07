Operação da Polícia Civil investiga homicídios relacionados ao "tribunal do crime" em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 19/07/2024 - 15h00 (Atualizado em 20/07/2024 - 01h45 ) ‌



A Delegacia de Homicídios de Joinville realizou uma operação para cumprir medidas cautelares em relação a dois homicídios ocorridos em abril e maio deste ano. Segundo a Polícia Civil, as mortes estão ligadas a uma guerra de facções criminosas na cidade. No primeiro caso, a vítima, menor de idade, foi retirada de uma casa noturna na zona sul e morta a tiros. Até agora, o corpo dela não foi encontrado. No segundo caso, um homem de 22 anos foi sequestrado na zona norte e morto com golpes de faca e tiros. O delegado responsável, Dirceu Silveira, gravou um vídeo detalhando as apreensões realizadas durante a operação. Acompanhe a reportagem completa para mais informações sobre este importante trabalho de investigação.

