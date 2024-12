Operação da Polícia Civil de Goiás combate roubo de veículos Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 05/12/2024 - 11h25 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h12 ) twitter

A Polícia Civil de Goiás realiza uma operação com apoio das polícias de São Paulo e do Rio de Janeiro para combater o roubo e furto de veículos. Foram cumpridos 60 mandados judiciais, sendo 14 prisões e 54 buscas. Os carros eram roubados em SP ou RJ e oferecidos no mercado clandestino goiano a preços inferiores ao valor real.

