Operação contra tráfico de drogas em Itapoá: reportagem exclusiva na Tribuna do Povo
26/07/2024 - 20h47 (Atualizado em 27/07/2024 - 01h52 )



Hoje pela manhã, as Polícias Civil e Militar realizaram uma operação de grande escala contra o tráfico de drogas em Itapoá. A ação envolveu uma série de medidas coordenadas para desarticular redes de tráfico na região. Nossa equipe esteve no local e acompanhou de perto todos os desdobramentos da operação. Acompanhe a reportagem exclusiva na Tribuna do Povo para ver como foi a ação e quais foram os resultados obtidos pela polícia no combate ao tráfico de drogas.

