Operação contra o tráfico termina em confronto e morte de suspeito em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 23/08/2024 - 08h26 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h52 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um homem morreu em Uberlândia após confrontar a Polícia Militar durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. A abordagem ocorreu quando os militares, informados pela agência de inteligência sobre um comboio de veículos envolvidos em atividades criminosas, localizaram três caminhonetes suspeitas no bairro Custódio Pereira. Os veículos, que estavam se deslocando para o bairro Tibery, foram perseguidos após tentarem fugir da abordagem policial.

Durante a perseguição, um dos veículos se deslocou para um terreno no bairro Custódio Pereira, onde o condutor desembarcou armado e apontou a arma para os policiais. Em resposta, os militares dispararam contra o homem, que caiu no chão. Após o uso de um escudo balístico para garantir a segurança, os policiais se aproximaram e encontraram o homem já sem vida. Ele foi encaminhado para atendimento médico na UFU, mas não sobreviveu aos ferimentos.

No interior do veículo do qual o homem estava, foram encontradas 836 barras de maconha. O caminhão estava adaptado para o transporte de drogas, sem bancos, exceto o do motorista. A equipe de inteligência conseguiu localizar o armazém de onde os veículos saíram e abordou um homem que ajudou no carregamento das drogas. Esse indivíduo foi preso por tráfico e encaminhado à delegacia. Os veículos envolvidos na operação foram apreendidos e encaminhados ao pátio.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



Veja Mais AQUI:

👉 https://www.youtube.com/watch?v=yMmLWUpCwX8

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=ZtttQKVxt7M

👉 https://www.youtube.com/watch?v=6jSha8ebG_U

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia #crime

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.