Operação contra artigos de futebol falsificados resulta em quatro prisões em SP
10/09/2024 - 20h58



Uma operação contra a venda de artigos de futebol falsificados resultou em quatro prisões em São Paulo. Os agentes da delegacia antipirataria também recolheram mais de 1500 camisas e 150 mil chaveiros em quatro pontos de comércio popular no centro da cidade, um deles o Brás, um dos mais movimentados do país. O material apreendido será periciado e os presos vão responder por crimes previstos na Lei Geral do Esporte, que proíbe vender ou estocar artigos com marca de organização esportiva sem licenciamento.

