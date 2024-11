Opções variadas: mais de 200 estandes na feira multissetorial da Festa das Flores Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 13/11/2024 - 15h11 (Atualizado em 14/11/2024 - 01h26 ) twitter

A Festa das Flores deste ano em Joinville promete ser um sucesso com uma expectativa de público de 90 mil pessoas em apenas 6 dias. Praticamente todos esses visitantes passarão pela Feira Multissetorial, que conta com mais de 200 estandes oferecendo produtos variados. Mikael Melo está por lá, trazendo todos os detalhes sobre essa atração tão aguardada, que mistura flores, cultura, gastronomia e comércio. Fique ligado e acompanhe tudo ao vivo com o nosso repórter!

