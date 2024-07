Aclr |Do canal Record News no YouTube

ONU cobra explicações do Brasil sobre escassez de comida e água potável em cadeias

Alto contraste

A+

A-

A ONU (Organização das Nações Unidas) solicitou esclarecimentos ao governo brasileiro sobre denúncias de escassez de alimentos, acesso inadequado a comida e falta de água potável no sistema prisional do país. Para nos aprofundarmos mais nesse assunto, falamos com o advogado criminalista Matheus Falivene, doutor em Direito Penal pela USP.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.