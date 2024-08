ONU alerta para crescimento no nível do oceano pacífico; Entenda Aclr|Do canal Record News no YouTube 28/08/2024 - 01h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h13 ) ‌



A ONU emitiu um alerta sobre a crise climática e pela rápida elevação do oceano pacífico. A região tem sofrido mais com o aquecimento do que em outros locais no mundo. Quem vai falar mais sobre esse aumento no nível do Pacífico é o Juliano Bueno de Araújo, doutor em Riscos e Emergências Ambientais e presidente do Instituto Arayara.

