Um √īnibus esmagou um carro que estava estacionado na avenida Gabriela Mistral, na zona leste de S√£o Paulo. N√£o havia ningu√©m no ve√≠culo atingido no momento do acidente. No v√≠deo √© poss√≠vel ver que o motorista saiu do ve√≠culo momentos antes. Segundo a Secretaria da Seguran√ßa P√ļblica (SSP), o motorista do √īnibus sofreu um mal s√ļbito e perdeu o controle do ve√≠culo. Ningu√©m se feriu.

