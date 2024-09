Ônibus escolar atropela e mata 11 pessoas na China Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 03/09/2024 - 12h44 (Atualizado em 04/09/2024 - 01h15 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Um ônibus atropelou diversos estudantes na frente de uma escola na China. 11 pessoas morreram no incidente. Imagens mostram o momento do resgate de uma das vítimas por testemunhas no local. Segundo as autoridades, os alunos estavam aguardando a abertura do portão da escola quando foram atingidos pelo ônibus escolar. Das onze vítimas fatais, cinco eram crianças e seis eram adultos, incluindo três pais ou responsáveis. Outras 13 pessoas ficaram feridas e foram levadas a um hospital. O motorista foi preso e a causa do acidente está sendo investigada.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.