Ônibus escolar atinge helicóptero ao cortar caminho no Pará
09/09/2024 - 13h44 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h48 )



Um acidente foi registrado em Santana do Araguaia, no Pará. Um ônibus escolar colidiu com um helicóptero que estava parado dentro de uma fazenda. O ônibus retornava de um comício à noite e entrou na propriedade para fazer um atalho sem acender os faróis. Durante a colisão, os passageiros do coletivo sofreram ferimentos leves. O motorista do ônibus deixou o local após o incidente.

