Ônibus do transporte coletivo de Blumenau é furtado e abandonado em rodovia Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 09/09/2024 - 08h12 (Atualizado em 10/09/2024 - 01h19 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na madrugada do domingo, 08 de setembro, um ônibus do transporte coletivo de Blumenau foi furtado e encontrado abandonado às margens de uma rodovia. A ação criminosa surpreendeu a população e as autoridades estão investigando o caso. O repórter Moisés Stuker traz os detalhes ao vivo, diretamente de Blumenau, informando como o veículo foi localizado e quais as medidas que estão sendo tomadas para identificar os responsáveis pelo furto.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.