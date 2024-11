Ônibus desce a rua e destrói parte de residência em BH Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 28/10/2024 - 13h27 (Atualizado em 29/10/2024 - 01h38 ) twitter

Um ônibus da linha 9205 (Nova Vista/Nova Cintra) atingiu uma casa no bairro Nova Vista, na região Leste de Belo Horizonte. O acidente ocorreu na noite deste domingo (27), quando o motorista deixou o ônibus no ponto final do coletivo para ir ao banheiro e o veículo desceu a rua. Moradores ficaram assustados, mas ninguém se feriu. Veja a matéria completa no vídeo acima.

