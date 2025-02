Ônibus atingido por avião em avenida de São Paulo é retirado do local do acidente Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 07/02/2025 - 13h51 (Atualizado em 08/02/2025 - 01h17 ) twitter

O ônibus atingido por um avião na Avenida Marquês de São Vicente na manhã desta sexta-feira (7) foi retirado da via cerca de seis horas após o acidente. Os dois ocupantes da aeronave morreram e ocupantes do veículo de transporte coletivo ficaram feridos. Um caminhão guincho da SP Trans conduz a operação após a perícia e o Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeroportuários) concluírem seus trabalhos. A área foi liberada para remoção dos destroços, mas o trânsito ainda está parcialmente interrompido. As peças do avião serão transportadas para um hangar para análise adicional.

