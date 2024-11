Ônibus 100% elétrico de Florianópolis começa a circular Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 24/10/2024 - 09h09 (Atualizado em 25/10/2024 - 01h32 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O novo ônibus 100% elétrico de Florianópolis já está em circulação e promete revolucionar o transporte público da cidade. Com zero emissão de poluentes, esse veículo representa um avanço significativo em direção a uma mobilidade mais sustentável. A repórter Daniela Ceccon está a bordo para conhecer de perto essa novidade e suas funcionalidades. A iniciativa faz parte do compromisso da cidade com a inovação e o respeito ao meio ambiente.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.