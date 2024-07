ONG acusa governo Maduro de bloquear sites de notícias Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/07/2024 - 13h00 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h04 ) ‌



A poucos dias da eleição presidencial, o governo de Nicolás Maduro é acusado de bloquear o acesso a sites de notícias independentes. A informação foi divulgada pela ONG Venezuela Sin Filtro, que documenta casos de censura, e confirmada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Imprensa do país. A restrição de acesso teria sido imposta às operadoras desde a última segunda-feira (22) e valeria somente para quem tentasse acessar as páginas de dentro do território venezuelano.

