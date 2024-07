Onde SURFAR em ORLANDO | Orlando tem PRAIA!

Aclr |Do canal Juliana Rios no YouTube

Fala galera ligada aqui no Export Pelo Mundo!

O Disney Typhoon Lagoon tem sessões privadas de surfe onde vc agenda seu horário e monta um grupo pra pegar altas ondas!

O esquema funciona antes da abertura do parque ou após o fechamento. Durante 3 horas são 100 ondas entre esquerdas e direitas perfeitas!

E aí, curtiu? Me conta nos comentários!

Este é o link para verificar as datas e fazer sua reserva:

https://www.eventswithdisney.com/profile/web/index.cfm?PKwebID=0x153540abcd

