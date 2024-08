"Onde estão seus olhos”, nova exposição da artista visual Adriane König abre nesta terça-feira Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 26/08/2024 - 15h21 (Atualizado em 27/08/2024 - 01h16 ) ‌



Nesta terça-feira, o Museu de Arte de Joinville (MAJ) abre as portas para a nova exposição da artista visual joinvilense Adriane König, intitulada "Onde Estão Seus Olhos". A mostra promete levar o público a uma imersão visual única, explorando temas de percepção e identidade através da arte. Com um olhar inovador e provocativo, Adriane König apresenta obras que desafiam a visão convencional e convidam os espectadores a refletirem sobre a essência da observação e do olhar. Não perca a oportunidade de conferir esta exposição marcante e envolvente.

