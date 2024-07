Onda de frio em SC: chuva persistente e temperaturas próximas de zero

Aclr |Do canal Programa ND Notícias no YouTube

‌



A+

A-

Santa Catarina enfrenta uma onda de frio, com temperaturas abaixo do esperado devido a uma massa de ar frio de origem polar combinada com tempo instável e chuvoso. A previsão indica que as temperaturas permanecerão baixas em todas as regiões nos próximos dias, com atenção especial para a Serra e áreas próximas, onde os termômetros podem chegar perto de zero. Confira a previsão completa com Cibelly Favero na Central do Tempo.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.