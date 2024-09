Onda de calor intenso e baixa umidade atingem o Triângulo Mineiro | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 04/09/2024 - 12h04 (Atualizado em 05/09/2024 - 01h53 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A onda de calor continua a impactar o país com intensidade, trazendo temperaturas próximas dos 40 graus e uma baixa umidade relativa do ar. Uma forte massa de ar quente e seca está predominando na região do Triângulo e Alto Paranaíba, resultando em calor extremo e seca severa, mesmo em pleno inverno. A presença dessa massa de ar dificulta a formação de nuvens, deixando o tempo predominantemente estável e quente.

O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para a baixa umidade do ar, que está abaixo de 12% em algumas cidades da região. Em Uberlândia, a umidade foi de 20% pela manhã e deve cair ainda mais à medida que a tarde avança. Com a previsão de calor intenso para os próximos dias, é essencial manter a hidratação adequada, tanto do corpo quanto da pele, e tomar precauções especiais para os animais de estimação. É recomendado fornecer água fresca regularmente, evitar passeios durante as horas mais quentes e usar protetor solar nos pets para protegê-los do calor.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=n-qzbzTRS4k

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Oh3Pw0mr7X4

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Z6tLJ0U8RDA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlândia #calor

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.