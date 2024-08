Onda de calor intensifica crise hídrica em Uberaba | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/08/2024 - 13h31 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h14 ) ‌



A região de Uberaba enfrenta uma grave crise hídrica, intensificada por uma onda de calor prolongada. A Companhia de Desenvolvimento de Uberaba (CODAU) alerta para o aumento significativo no consumo de água, chegando a 25% em alguns dias, o que pode levar à instabilidade no abastecimento.

A previsão é de que as altas temperaturas persistam até o final de semana, com máximas podendo chegar a 37 graus. A ausência de chuvas há mais de 100 dias e a perspectiva de uma seca prolongada exigem medidas urgentes. Diante desse cenário, a CODAU elaborou um plano de contingência para garantir o abastecimento de água tratada durante períodos críticos e assegurar uma distribuição equitativa do recurso hídrico.

Entre as medidas previstas no plano, destaca-se a implementação de uma nova fonte de água a partir do Rio Grande, com previsão de operação para 2030. Além disso, a empresa monitora em tempo real o consumo e os níveis dos reservatórios, ajustando as manobras de abastecimento conforme a necessidade.

