Onda de calor aquece o Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba | Balanço Geral Minas
05/09/2024 - 14h47 (Atualizado em 06/09/2024 - 01h48 )



O mês de setembro chegou, mas o calor intenso continua a fazer companhia aos moradores do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Uma nova onda de calor se abateu sobre a região, elevando as temperaturas em até 5°C nos próximos três dias.

A causa desse calor extremo é uma massa de ar quente e seca que cobre toda a região. Os termômetros devem marcar acima de 35°C e podem chegar perto dos 40°C, superando a média histórica para o período. Essa situação exige cuidados especiais da população, como evitar exposição ao sol nos horários de pico, manter-se hidratado e procurar locais ventilados.

É importante ressaltar que essa onda de calor pode trazer diversos riscos à saúde, como insolação, desidratação e problemas respiratórios. As autoridades de saúde recomendam que a população fique atenta aos sinais do corpo e procure atendimento médico em caso de necessidade. Além disso, é fundamental que as pessoas procurem se proteger do sol, utilizando protetor solar, chapéu e roupas leves.

